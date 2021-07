Escroquerie à Touba : Le leader de Benno qui promettait des financements de la DER et du PROMISE risque 6 mois ferme

Pas de liberté provisoire pour Libasse Mboup, leader de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Allié du Président Macky Sall, il reste toujours en prison.





Jugé hier devant la barre du tribunal de Diourbel, le parquet a requis contre lui un (1) an de prison dont 6 mois ferme, rapporte Source A. Il sera édifié sur son sort jeudi prochain. Pour rappel, Libasse Mboup a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie.