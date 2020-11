Fraude, Abus de confiance : L’OMART porte plainte contre Ngoné Ndour

Une plainte vient d’être déposée à l’OFNAC par l’Organisation des Musiciens et Artistes sénégalais contre Ngoné Ndour, PCA de la Sodav et son Directeur Général Aly BATHILY.Mamadou Guissé et compagnie l’accuse de fraude, d’abus de confiance et de détournement dans la gestion administrative de la Sodav.L’OMART estime que la gestion de cette société est nébuleuse et mérite un audit en profondeur. Selon Mamadou Guissé, entre autres accusations graves, Ngoné Ndour gère un fonds social son contrôle qui représente 8,9% des collectes soit 80 millions de Francs cfa par an.