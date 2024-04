Fraude fiscale : retournement de situation dans le dossier FS Oil

Arrêté suite à une plainte de la Direction générale des impôts et domaines (DGID) pour fraude fiscale et détournements de deniers publics, l’actuel directeur général de FS Oil, Mamadou Bâ, hume l’air de la liberté.



Le Témoin rapporte qu’il a obtenu « une médiation pénale avec engagement de respecter les moratoires de paiement. Ce qu’il est en train de faire. »



Son prédécesseur, Daouda Gaye, est encore en garde à vue. Épinglé pour fraude fiscale et détournement de deniers publics d’un montant de plus de 513 millions de francs CFA, ce dernier a été arrêté vendredi.