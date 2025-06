Garde à vue de Moustapha Diakhaté : Alioune Tine réclame sa libération

Ce 10 juin, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, a partagé sur X (ex-Twitter) sa réflexion sur les « dérives » actuelles en matière de libertés publiques au Sénégal.





« À force de convoquer des opposants politiques, des activistes ou des journalistes à la DIC ou à la Cybercriminalité pour poser ce genre de question, on finira par créer un vrai malaise démocratique », écrit-il.





Dans cette note, il insiste : « Malaise parce que ça ne nous change guère du passé ». La répétition des convocations -pour des mots, des posts ou des opinions- semble, selon lui, remettre en cause le progrès démocratique.





Alioune Tine pousse plus loin sa réflexion : « La prison finira par fabriquer des héros politiques. Le passage obligé pour gagner plus de valeur, de considération et de reconnaissance sociale ».





Dans son propos, l’expert en droits humains réclame la libération immédiate de Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall et détenu à la suite de propos tenus sur les réseaux sociaux. Pour Alioune Tine, « il faut libérer Moustapha Diakhaté et le laisser s’exprimer sur la situation politique comme il le ressent en tant qu’opposant au régime ». À ses yeux, la fonction d’un opposant est précisément « de critiquer, de déprécier ceux qui gouvernent avec le lexique qui lui convient », surtout lorsqu’il s’agit, selon ses mots, d’« analyse lexicale à la DIC ».