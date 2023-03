Garde-à-vue : Guy Marius Sagna et Cie séparés le temps d’un week-end, Pape Ndiaye envoyé à Dakar-Plateau

Un week-end long pour Guy Marius Sagna et ses camarades. Après une garde-à-vue notifiée, ils vont devoir prendre leur mal en patience jusqu’à lundi. Ainsi, le député de activiste et ses camarades vont passer le dimanche dans les locaux du Commissariat central de Dakar, selon Me Khoureyssi Ba. Là où, Fatoumata, Sylvestine, Khady et Yolande sont transférées au commissariat de Reubeuss pour y passer la nuit.



En outre, le journaliste au groupe de presse de Walfadjri, Pape Ndiaye est envoyé à celui du Plateau.



Guy Marius Sagna et ses co-détenus au nombre de 19 poursuivis pour participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public. Membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), ils ont été arrêtés, ce samedi 4 mars, devant l’Ambassade de la Tunisie au Sénégal. Ce, au moment où ils voulaient une lettre pour protester «contre la chasse aux africains noirs en cours en Tunisie après les propos racistes et haineux du président tunisien».



Quand au présentateur de l’émission Balance, il est en position de garde-à-vue pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur une institution et outrage à magistrats suite à une convocation à la sûreté urbaine, le vendredi 3 mars.



Pape Ndiaye a, lors de l’émission Petit déj’ sur Walf Tv déclaré que «19 substituts de procureur ne seraient pas d’accord du renvoi en chambre criminelle de l’affaire Sonko/Adji Sarr ».