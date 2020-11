Gestion de la Sodav : Ngoné Ndour porte plainte contre le président de l’Omart Abdoulaye Mamadou Guissé

Le bras de fer entre les administrateurs de la Société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins (SODAV) et le président de l’Observatoire des arts et de la musique du Sénégal (OMART) risque de se jouer devant la justice. En effet, rapporte Le Quotidien, après la sortie au vitriol d’Abdoulaye Mamadou Guissé, dénonçant l’existence d’un conflit d’intérêts au sein de la structure, ce dernier a reçu une convocation du Commissariat central de Dakar.D’après le collectif «SAY WI» (le fagot) dirigé par Idrissa Diop qui regroupe des musiciens engagés dans le même combat et qui dénoncent aussi la mauvaise gestion de la boîte, «cette convocation fait suite à la plainte de Ngone? Ndour, Pca de la Sodav, et de Aly Bathily, directeur gérant, après la publication par M. Guisse? d’une lettre d’information sur la gestion controversée et décriée par les ayants droit de la SODAV et les différentes péripéties actuelles que vit cette société de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins».