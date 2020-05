Grand Dakar : Il écope 3 mois de prison ferme pour des attouchements sur une fillette de 5 ans

Le nommé A. Nd., âgé 18 ans et domicilié à Grand Dakar, a comparu à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar (Tgi). Selon Le Témoin, il répondait des faits d'attentat à la pudeur sur une fillette de 5 ans. "Je suis allée chez elle. On était dans le salon en train de regarder la télé. Elle a pris mon portable pour jouer. Mais, je ne lui ai pas fait des attouchements", s'est défendu le prévenu.





Malgré ses dénégations à la barre des flagrants délits, le mis en cause avait reconnu à l'enquête préliminaire avoir mis sa main dans le slip de la fille, M. F. N., âgée de 5 ans. "Tu avais dit que tu voulais juste toucher son sexe avant de t'excuser", lui a rappelé le juge. La partie civile s'est désistée de sa plainte.





Pour la répression, le parquet a requis deux ans de prison dont trois mois ferme. Le prévenu, sachant la gravité des faits qui lui sont reprochés, a déclaré, pour sa défense, qu'une peine d'emprisonnement de trois mois lui suffit. Dans son délibéré, le tribunal a suivi le parquet dans sa demande et a condamné le prévenu à deux ans de prison dont trois mois de prison ferme.