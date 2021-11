Grande Pharmacie Dakaroise : La Cour Suprême annule l’arrêté du ministère de la Santé octroyant le local à l'épouse d'Abdoulaye Baldé

Du nouveau dans l’affaire de la Grande Pharmacie Dakaroise qui était en conflit avec l’IPRES et la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) du ministère de la Santé.



Selon Libération, "la DPM avait pris la décision illégale de transférer la Pharmacie Nation appartenant à Aminata Gassama, l’épouse du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, vers le local sis à la Place de l’Indépendance notamment sur le site appartenant à la Grande Pharmacie Dakaroise dirigée par Aïcha Goundiam Mbodj".



D'après les informations glanées par le journal, la chambre administrative de la Cour Suprême, qui a vidé hier le dossier, a purement et simplement cassé l’arrêté du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour excès de pouvoir.