Grève Sutjust : L’Unsas de Mademba Sock à l’assaut de Me Malick Sall

Par l’effet de la solidarité syndicale, le combat du Sytjust est en train de déborder du terrain de la Justice. La bataille pourrait être menée désormais par l’Unsas, centrale syndicale dirigée par Mademba Sock. Dans une déclaration parvenue à Seneweb, les camarades de Sock regrettent l’attitude du ministre de la Justice face aux revendications de Me Aya Boun Malick Diop et ses camarades.





« L’autorité du Président Macky Sall s’est-elle effritée devant certains ministres qui, malgré ses relances, refusent systématiquement de faire suite à des engagements qu’il a lui-même formalisés par décret ? Comment un ministre peut, par son immobilisme, plombé le fonctionnement d’un secteur aussi stratégique que celui de la justice ? », se demande La conférence des Secrétaires généraux.





Afin d’obliger le Garde des Sceaux à réagir, Mademba Sock et Cie vont organiser une conférence de presse mardi prochain, 21 juillet. En attendant, ils invitent Me Malick Sall à renouer le fil du dialogue avec les syndicalistes. Et surtout d’éviter d’user de la menace de sanction contre le secrétaire général du Sytjust.





L’Unsas demande ainsi au Sytjust de rester mobiliser jusqu’à la victoire finale.