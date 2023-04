Groupe «Nénés Toutis» : Massaly, les accusations d’adultère et de transmission volontaire du Sida

La commerçante Mame Bassine Niang et l’étudiante en ingénierie juridique Amy Cissé Mbaye ont rejoint en détention Kiné Anna Diop et Rokhaya Daba Tine, placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC) sur les groupes «Top Cas». Elles ont été arrêtées hier. La première à Thiès, la seconde à Dakar.



D’après L’Observateur, Mame Bassine Niang était proche de Mamadou Lamine Massaly, le Président du Conseil d’administration (PCA) de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP). Libération embraye : leur relation s’est détériorée lorsque cette dernière a investi le groupe «Nénés Toutis» pour déclarer, entre autres «fausses accusations», que Massaly serait atteint du Sida et qu’il coucherait avec des femmes mariées à qui il transmettrait le virus.



Le PCA de l’ONFP portera plainte. Selon L’Observateur, l’enquête de la police désigne Mame Bassine Niang comme la «gorge profonde» du groupe «Nénés Toutis». Elle a nié les faits, mais le journal rapporte que certains contenus de son téléphone ruinent sa défense.