Tribunal : L’affaire opposant Françoise Hélène Gaye à un animateur de Walfadjiri renvoyé pour plaidoiries

C'est le 2ème renvoi du dossier opposant la dame Françoise Helene Gaye à l'animateur de Walfadjri, Sonhibou Diop. Le procès pour diffamation a subi un report jusqu'au 14 juillet prochain pour plaidoiries après celui pour le paiement de la consignation.





La plaignante qui est Youtubeuse a servi une citation directe contre le sieur Diop pour diffamation et insultes. Et l’affaire a finalement atterri devant le tribunal correctionnel de Dakar. «Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un certain Sonhibou Diop se disant animateur à Walfadjri, a brandi une photo de la requérante, la traitant de tous les noms d’oiseaux. Il a soutenu que la dame est une menteuse, une hypocrite que pire encore qu’elle est derrière toutes les femmes squattant les réseaux sociaux et insultant leur concitoyen », a renseigné l’avocat de Françoise Hélène Gaye. Me Aboubacry Barro d’avancer que le prévenu est allé jusqu’à dire que la dame monte des vidéos pornographiques dans certains groupes Whatsapp au préjudice de certaines autorités dont il garde de citer des noms».