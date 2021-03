Guy Marius et Cie fixés sur leur sort ce lundi

Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf, Birame Soulèye Diop et Cie vont être entendus, aujourd’hui, dans le fond par le Doyen des juges qui va examiner les demandes de liberté de provisoire déposée par leurs avocats.Selon Les Échos et L’Observateur qui reviennent sur ce dossier dans leurs éditions du jour, ils pourraient être libres dans les prochaines heures.Une libération qui entre dans le cadre de la description. Pour rappel, ils sont poursuivis pour troubles à l’ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité nationale.