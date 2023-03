Guy Marius Sagna est libre

Le Député Guy Marius Sagna et treize autres personnes, arrêtés hier en marge d’une manifestation devant l’Ambassade de Tunisie, ont été libérés hier. Ces derniers ont été arrêtés, samedi, pour "participation à une manifestation interdite".



Cet incident fait suite à l'indignation suscitée par les propos du président tunisien Kais Saied contre l'immigration clandestine provenant d'Afrique subsaharienne.



Le 21 février, M. Saied avait affirmé que la présence en Tunisie de "hordes" d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de "violence et de crimes" et relevait d'une "entreprise criminelle" visant à "changer la composition démographique" du pays.



Les personnes arrêtées appartiennent à diverses organisations qui avaient appelé leurs membres à apporter des lettres de protestation à l'ambassade de Tunisie, après l'interdiction par les autorités sénégalaises d'un rassemblement prévu samedi.