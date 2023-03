Guy-Marius Sagna porte plainte contre…

Le député Guy-Marius Sagna n’entend pas passer l’éponge. D’après Enquête, il a annoncé hier une plainte devant le procureur de la République contre la commissaire de Dakar-Plateau, Khady Fall, et X. Ses griefs : enlèvement, séquestration, détention arbitraire et violation de l’immunité parlementaire de député en session.



Guy-Marius Sagna a été arrêté samedi devant l’ambassade de Tunisie en même temps que treize membres de diverses associations. Le groupe voulait déposer une lettre de protestation contre les propos du Président tunisien sur les migrants subsahariens et le traitement infligé à ces derniers dans ce pays depuis quelques jours.



«Le commissaire du Plateau et ses hommes ont barricadé l’accès à l’ambassade, a rembobiné le député, repris par Enquête. Elle a ordonné de nous charger par des grenades lacrymogènes, puis notre arrestation. C’est ainsi que j’ai été acheminé dans les locaux du commissariat du Plateau avant d’être séquestré en violation flagrante des règles constitutionnelles élémentaires qui garantissent mon immunité parlementaire et aussi au mépris des dispositions de l’article 112 du Code pénal.»