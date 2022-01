Homme atteint par balle à Mbacké : Le marabout envoyé en prison pour tentative d'assassinat

Du nouveau dans l'affaire du chef religieux qui avait ouvert, jeudi dernier, le feu sur un homme à Mbacké, avant de prendre la fuite. Selon des informations exclusives de Seneweb, le quinquagénaire S. C. Fall appartenant à une grande famille maraboutique, vient d'être placé sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel, pour tentative d'assassinat, détention de port d'arme sans autorisation administrative. Révélations !



Suite à un double retour de parquet, le chef religieux S. C. Fall, qui avait tiré, jeudi dernier, sur un soudeur, lors de son altercation avec un apprenti-mécanicien à Mbacké, est envoyé à la prison centrale de Diourbel.



Déféré depuis le lundi dernier par la police de Mbacké pour tentative de meurtre, coup et blessure volontaire et port illégal d'arme à feu, le marabout âgé de 58 ans vient d'être placé sous mandat de dépôt pour tentative d'assassinat, détention de port d'arme sans autorisation administrative, d'après des sources de Seneweb. Son dossier est actuellement en instruction.



En rappel, après sa cavale, le quinquagénaire avait été placé en garde à vue, samedi dernier, dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké, comme Seneweb le révélait en exclusivité.



En effet, il ressort de l'enquête que le religieux n'a pas d’autorisation de port d'arme à feu. A la place de ce document, il a livré aux enquêteurs un récépissé.



D'après des sources de Seneweb, le marabout a reconnu partiellement les faits. Selon lui, il n'avait pas l'intention de tuer son protagoniste.

"B. Z. D. ( l'apprenti-mécanicien) m'avait menacé avec une barre de fer. Et je voulais tirer un coup de sommation. Mais je l'ai atteint par erreur, lors des échauffourées", a-t-il servi comme explication, lors de son Interrogatoire.



Entendu à titre de plaignant dans cette affaire, l'apprenti-mécanicien de 22 ans a pris son contre-pied. En effet, non content du dépannage effectué par B. Z. D., le marabout a échangé des propos aigres-doux avec lui.



"Il m'a serré le cou avant de me donner des coups. Mais je n'avais pas riposté et je n’étais pas armé de barre de fer", a précisé le protagoniste du mis en cause.



Après leur altercation, le marabout est allé récupérer son pistolet (PA). Mais l'apprenti-mécanicien a été caché dans une maison avant son retour.

Malgré tout, le quinquagénaire était déterminé à retrouver son ‘’homme’’. Ainsi il aurait tiré un coup de feu lors de l'intervention des riverains qui voulaient le maîtriser.