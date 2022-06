Homosexualité, pédophilie... : Serigne Assane Mbacké et cie en route vers la chambre criminelle

Serigne Assane Mbacké, Khadim Samb dit Djimbory (chanteur religieux), Abdourahmane Lô (réceptionniste à l’hôtel Nina), Ibrahima Badiane alias «Maître l’Ouest» (commerçant) et Baïdy Hamady Sow (menuisier) risquent très gros.



Selon Les Échos, si le parquet avait été clément en les renvoyant en flagrant délit pour jugement après leur inculpation, il est revenu à la charge lors du procès.



Ces prévenus qui sont inculpés pour des faits d'acte contre-nature, traite de personnes, détournement de mineurs, corruption de mineurs au préjudice des jeunes garçons O. Diouf et T. Khaary devaient comparaître hier jeudi en flagrant délit.



Mais, lorsque l'audience a démarré, le maître des poursuites a demandé au tribunal de se déclarer incompétent à juger cette affaire de mœurs.



Soulevant ainsi cette exception d’incompétence, le parquet a indiqué qu'à la lecture du procès-verbal d’enquête, les faits doivent revêtir un caractère de viol. Et comme le viol a été criminalisé, ils pourraient sûrement comparaître devant la chambre criminelle.



«Je vous invite à vous déclarer incompétent pour permettre au ministère public à mieux se pourvoir», a relevé le procureur.



Pourles avocats,ce dossier devait être jugé puisqu’on est en flagrant. Me Abdoulaye Tall a d’emblée indiqué que le tribunal est saisi d’un procès-verbal de flagrant délit.



«Le tribunal ne peut pas dire que les faits peuvent revêtir un caractère criminel. Le tribunal a été régulièrement saisi. Je crois que les infractions retenues contre nos clients relèvent de votre compétence. C’est pourquoi je vous demande de vous déclarer compétent pour juger ce dossier. Le parquet est mal fondé pour relever l’incompétence du tribunal», a martelé le conseil qui a demandé que cette exception soit purement et simplement rejetée.



Son confrère Me Abou Abdoul Daff de renchérir en s'interrogeant : «qu’est-ce qui s’est passé entre avant-hier et aujourd’hui pour amener le ministère public à se dédire ?»



La robe noire d'ajouter : «Nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Si vous vous déclarerez incompétent, vous allez violer les droits de la défense. Il n’y a pas de traite de personnes. Il y a acte contre-nature et détournement de mineurs. Donc, vous êtes bel et bien compétent pour juger cette affaire».



À l'issue de ces observations, le juge a renvoyé l'affaire à la date du 21 juin 2022 pour délibérer sur cette exception d’incompétence qui a été soulevée par le procureur.