Honorariat au Cese : La Cour suprême rejette toutes les requêtes du Crd

Presidents Honorairesv Cese

La Cour suprême a rejeté, ce jeudi 9 juillet, les deux requêtes du Congrès pour la renaissance démocratique (Crd) visant à faire annuler l’instauration de l'honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese).





Mais, pour Abdoul Mbaye et ses camarades, c’est une victoire, d’autant que l’agent judiciaire de l’Etat a introduit, lors des débats, un élément nouveau constitué par un troisième décret 2020-964 qui n’a été publié au «Journal officiel» que le 19 juin 2020, «soit près de 2 mois après sa signature et plus de 15 jours après le lancement des procédures du Crd».