Ibrahima Souleymane Ndiaye, nouveau président du Tribunal des pairs du CORED

Le Tribunal des pairs du CORED s’est réuni ce 12 octobre 2022 à la Maison de la presse pour élire son nouveau président suite au décès en juillet dernier d’Eugénie Rokhaya Aw qui présidait la structure.





A l’unanimité, tous les membres présents ont plébiscité Ibrahima Souleymane Ndiaye pour diriger le tribunal jusqu’à fin septembre 2023 qui marque la fin du mandat de l’actuelle équipe. Le nouveau président est un diplômé du CESTI ayant fait toute sa carrière à la RTS où il a gravi tous les échelons jusqu’au poste de Directeur de la Télévision nationale.