Il tabasse sa mère et prend 2 ans de prison ferme

Après avoir purgé une peine de 3 mois ferme pour violence à ascendant, Amady Niang retourne à la prison de Mbacké pour les mêmes faits. En effet, ce marchand de 22 ans a proféré des injures à l'encontre de sa mère pour une banale affaire. Pis, il a exercé des violences physiques sur cette dernière. Et face à la furie de son fils, la dame A.N s'est réfugiée dans le domicile de l'un de leurs voisins pour sauver sa peau.





Jugé ce jeudi au tribunal d'instance de Mbacké pour violence et voie de fait et injures non public, le prévenu accusera sa mère d'avoir volé ses médicaments. Ainsi, ce récidiviste assume avoir administré à sa mère un coup à la poitrine. Puis, la dame a pris la tangente pour se réfugier auprès du voisinage d'après le récit de Amady Niang.





Revenant sur sa première altercation avec la partie civile qui lui avait valu une peine de 3 mois de prison ferme, le prévenu précisera que sa mère avait aussi subtilisé ses 8000 F cfa.





Dans son réquisitoire, le délégué du procureur a fait savoir que la place de ce marchand est en prison. Poursuivant son argument, Seydina Oumar Diallo déclare que le prévenu ne s'apprête même pas à s'amender ou regretter son acte à la barre. Ainsi, le représentant du ministère public a requis 1 an de prison ferme contre lui.