Illégalité du Conseil constitutionnel : "Voici la date retenue", (Constitutionnaliste)

Le Conseil constitutionnel est-il illégal ? Faux !, selon l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.





Il l'a fait savoir hier, lors du colloque organisé par le Conseil constitutionnel, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung, sur le thème "La réunion des Cours et Conseils constitutionnels des États d'Afrique de l'Ouest : Regards croisés sur la justice constitutionnelle".





En fait, certains débattent sur la légalité du Conseil constitutionnel, disant qu'il y a trois membres qui devraient être nommés et que cela tarde. D'autres déclarent qu'au mois de juillet prochain, le Conseil ne sera plus légal à délibérer.