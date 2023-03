Indépendance de la justice : Le satisfecit nuancé de Demba Kandji

Le médiateur de la République était l’invité du "Jury du dimanche" sur Emedia. Interpellé sur l’indépendance de la justice, Demba Kandji affirme n’avoir, à son niveau, jamais regretté une décision de justice.







«Je n’ai jamais eu à regretter une décision de justice que j’ai rendue. Je fais mon travail et j’ai toujours eu le sentiment du devoir accompli. On a été formé pour être critiqué. C’est un autre monde et il faut l’assumer. L’indépendance de la justice, on la réclame, on la veut et on n’en a jamais assez. Le magistrat la réclame comme ça et le justiciable également. Parce que le passage qu’il faut emprunter pour aller vers une bonne justice, c’est le sentiment d’avoir devant soi un magistrat indépendant, un magistrat impartial», a dit le médiateur de la République.





A l’en croire, la question de l’indépendance de la justice est un débat sur lequel on a toujours du mal à s’épancher. «Je pense que notre justice est indépendante, parce que notre Constitution, dans son article 90, dit que les juges sont indépendants. Ils sont inamovibles. Et cette déclamation de la Constitution est reprise dans les dispositions de l’article 6 du statut des magistrats».





Dans la même dynamique, l’invité d'iRadio note qu’en tant que citoyen, là où il voudrait que les choses évoluent ce n’est pas la présence du chef de l’État dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n’est pas la présence de son ministre de la Justice comme vice-président dans ce conseil. Le président est élu au suffrage universel et a le pouvoir de nommer à tous les emplois. Pour autant, il n’est pas fontaine de la justice. Chaque fois que les magistrats se sont accordés, il a tranché dans le sens décidé. Je n’ai jamais vu un débat dans lequel la voix du président a été mêlée. Il faut affecter un édifice à ce Conseil supérieur de la magistrature. L’indépendance existe, parce que les textes existent», précise Demba Kandji.





Par ailleurs, il estime qu’aucune justice n’est à l’abri de la défiance y compris les plus grandes traditions de justice. La justice, c’est 550 hommes et femmes qui rendent quotidiennement la justice sans reproche. Maintenant les procès médiatisés, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je sais que si demain, il cessait d’exister cette justice, nous vivrions le chaos. Dans un État de droit, il n’y a qu’une constante, c’est le juge. Tout le monde, les puissances publiques comme les particuliers doivent se tourner vers le juge en cas de besoin.