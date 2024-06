Ingénieur indien arrêté : un détournement présumé de manganèse, plusieurs milliards en jeu

Une affaire de gros sous. Relâché puis interpellé à nouveau par la Division des investigations criminelles (DIC) actionnée par le Parquet, l’ingénieur en génie civil venu de Dubaï, est finalement placé en garde à vue. Le mis en cause pourrait être déféré ce mercredi en compagnie d’un autre compatriote. Ils sont poursuivis pour détournements et transport illicite de minerai suite à une plainte d'un homme d’affaires indien, R. S., qui détient une licence d'exploitation de manganèse.



Selon Les Échos, qui lève le lièvre, les fonds en cause sont estimés à 19 milliards 800 millions de francs CFA. Dans sa plainte, renseigne le quotidien d’information, l’homme d’affaires se dit « victime de vol de manganèse pour un total de 530 000 tonnes» évalués à près de 20 milliards. La source révèle que le plaignant, qui vit au Sénégal, exploite « sur autorisation des autorités une petite mine de manganèse » à Kéniéba, à l’est du Sénégal. « Il y avait un protocole entre lui et un compatriote vivant à Dubaï et plus d’un milliard a été injecté », avance celle-ci.



Le contrat signé au mois de mars dernier, poursuit le journal, l’ingénieur avait comme mission de venir au Sénégal pour « étudier le terrain ». Son patron l’accuse d’avoir tenté de le dribbler.



Il ressort des premiers éléments de l’enquête que le manganèse était évacué via le Mali, avec la complicité de personnes positionnées au bord de la frontière.



Face aux enquêteurs, l’ingénieur a tout nié.