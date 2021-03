Injures publiques : Dakaractu a retiré sa plainte

Abdou Karim Metsu, Presi Cissé et les 12 autres internautes ciblés par Dakaractu vont échapper à la justice. Le site d'information a retiré sa plainte contre eux pour injures publiques.Serigne Diagne a informé le procureur de la République par une lettre datée du 30 mars 2021. La décision fait suite à une médiation initiée par les avocats des mis en cause et de bonnes volontés.