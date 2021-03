Injures publiques : Dakaractu porte plainte contre 14 internautes

Le site d’information Dakaractu a porté plainte contre des internautes qui l’ont trainé dans la boue. Ils sont au nombre de 14 à avoir été visés dans la plainte, plus X. Il s’agit d’Abdou Karim Metsu, Prési Cissé, Khalifa Rappeur, Ousseynou Guèye, Degaulle Sarr, Zeynou Fall, Mouta Diop, Sana Birame Sarr, Ousse Ndiaye, Abou Guèye Dia, Ibrahima Diouf, Limane Dièye, Hady Hassan Cissé et Modou Ndour. Sans oublier les autres non encore identifiés et qui devraient l’être grâce à l’ouverture d’une enquête, comme le souhaite Serigne Diagne, le fondateur du site.Tout est parti d’un article informant que le tribunal du Commerce de Dakar a ordonné l’expulsion de Semer Holding, la société de Marcel Diagne. Dakaractu, dans sa plainte lue par Seneweb, déclare avoir tiré l’information d’une décision de justice disponible sur le site du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar.Mais visiblement, cette information n’a pas été de nature à plaire à certains internautes qui s’en sont pris alors au média en ligne. « Les personnes précitées contre qui la plainte est rédigée ainsi que d’autres non encore identifiées ont posté à leur tour au bas de l’article des commentaires pour l’essentiel articulé autour d’injures, d’insanités de toute sorte à l’endroit du personnel de la société Dakaractu Sarl et de ses dirigeants », se plaint le site.Ainsi Dakaractu pense qu’il y a non seulement injures publiques «totalement gratuites » et dont le seul objectif est de nuire, mais il estime également que la crédibilité du média et de son personnel a été entachée.Suffisant pour que Serigne Diagne décidé de tout faire constater par un huissier afin de saisir la justice pour laver l’honneur du personnel et celui des dirigeants.