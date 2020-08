Injures publiques et diffamation : Me Moussa Diop réclame 500 millions à Barthélémy Dias

Moussa Diop, DG Dakar Dem Dikk

L'affaire a été enrôlée hier devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar puis renvoyée au 25 août prochain. Elle oppose Me Moussa Diop, directeur général de la société Dakar Dem Dikk, au maire de Mermoz-Sacré-cœur, Barthelémy Dias. Dans une émission télévisée, Dias a traité Moussa Diop de voleur. Évoquant un détournement de deniers publics portant sur un milliard, Dias réitère ses propos sur une autre chaîne de télé, avant d'inviter son vis-à-vis à porter plainte.