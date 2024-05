Insolite: Un représentant de Pastef/France, qui sollicitait une audience avec Ousmane Sonko, atterrit au tribunal

Un fait inhabituel s'est invité hier mercredi au tribunal de Dakar. Un représentant du parti Pastef en France a comparu à la barre.















En effet, venu passer ses vacances au Sénégal, il s'est rendu au palais de la République pour solliciter une audience avec son leader le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais l'audience a eu lieu finalement au palais... de Justice ! Le monsieur a été arrêté par les gendarmes qui lui reprochent de les avoir filmés avec son téléphone. Il est poursuivi pour publication de données à caractère personnel.









Durant son audition, il a nié ces accusations en revenant sur ce qui s’est passé. "Je n'ai pas filmé les gendarmes. Je suis venu au Sénégal pour des vacances. Et comme je suis un représentant du parti Pastef en France, je me suis rendu au palais de la République avec ma fille qui a 4 ans et mon neveu qui a 27 ans pour demander une audience avec le Premier ministre Ousmane Sonko’’, fait-il savoir.









Poursuivant, il raconte sa mésaventure. ‘’Une fois sur les lieux, j'ai demandé aux gendarmes où déposer les demandes d'audience pour rencontrer Ousmane Sonko. Juste après, il m'ont demandé de leur remettre mon téléphone, parce que je suis en train de les filmer, alors que je n'avais pas mon téléphone avec moi. Le téléphone était avec ma fille de 4 ans. Ils se sont dirigés vers elle pour le confisquer puis m'ont arrêté. Ils disent que c'est moi qui ai donné l'ordre à ma fille de les filmer. Comment puis-je être avec mon neveu qui a 27 ans et demander à ma fille de 4 ans de filmer ? Ce n'est pas logique".









Après avoir été entendu par le juge, il a été relaxé.