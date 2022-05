Irène Mingasson, ambassadrice de l'UE : "La CPI doit rester une juridiction d'exception"

Il est dans l'intérêt d’une paix mondiale et durable de rendre la Cour plus forte, plus efficace. Il s’agira de renforcer encore le système du statut de Rome en tant qu’instrument de justice internationale, selon Irène Mingasson ambassadrice, Chef de la délégation de l’union européenne au Sénégal. Elle s’est exprimée pendant la conférence de Dakar. La rencontre qui s’est tenue ce lundi 23 mai 2022 a pour thème : "Cour Pénal internationale et justice nationale dans la lutte contre l’impunité des crimes du statut de Rome et d’autres crimes graves ou connexes : Enjeux défis et perspectives de la coopération et de la complémentarité".





En effet, note l’ambassadrice, la CPI reste et doit demeurer une instance de dernier recours. Dans cette optique, il est extrêmement important de continuer à soutenir et à renforcer les capacités des systèmes judiciaires nationaux des Etats partis à enquêter et à poursuivre eux-mêmes les crimes les plus graves au regard du droit international.