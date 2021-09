Ivre comme un Polonais, il poignarde son ami avec un tesson de bouteille

Domicilié à Grand-Dakar, R. Mendy a failli abréger la vie de son ami J. Gomis dans la nuit du 15 août dernier.





Lors d'une soirée dansante bien arrosée, les deux copains se sont retrouvés tous ivres morts et ont eu, vers les coups de 3h du matin, une prise de bec.





Armé d'un débris de bouteille, rapporte Rewmi Quotidien dans sa parution du jour, R. Mendy poignarde son protagoniste à trois reprises, le touchant à l'épaule, au thorax et au cou.





Gravement atteinte, la victime a failli se vider de son sang.





Muni d'un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail de 15 jours, J. Gomis dépose une plainte.





Interpellé, le mis en cause reconnaît les faits sans ambages et argue qu'il était dans un état second.





Placé sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, le prévenu, 26 ans, a été jugé vendredi dernier, par le tribunal d'Instance de Dakar.





Condamné dans le passé à un an d'emprisonnement ferme, il conteste les faits avec véhémence.





"C'est le videur qui m'avait interdit l'accès à la soirée. Il s'en est suivi de chaudes empoignades. Le plaignant est intervenu pour nous séparer. Dans la mêlée, mon antagoniste le poignarde", s'est-il lavé à grande eau.





"Est ce que vous regrettez les faits", lui demande la présidente de la séance.





"Je ne l'ai pas blessé. Je ne lui souhaite pas ce qui lui est arrivé", rétorque le prévenu à l'absence de la partie civile qui s'est désistée de sa plainte.





Pour le maître des poursuites, le prévenu est poursuivi pour des faits extrêmement graves.





"Les tessons de bouteille étaient de nature à donner la mort. Il a visé des parties vitales du corps", s'offusque le parquetier.





Pour la répression, il a requis six mois d'emprisonnement ferme.





Un réquisitoire qui a fait sortir de ses gonds l'avocat de la défense.





"Il faut ramener les faits à sa juste proportion. Mon client n'est pas violent. Il a regretté les faits", peste Me Michel Ndong en sollicitant une application bienveillante de la loi.