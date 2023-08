Juan Branco éconduit les avocats sénégalais

Juan Branco est tombé. L’avocat français a été arrêté ce samedi à Rosso au bout de plusieurs jours de traque. Conduit à la DIC, l’un des conseils de Ousmane Sonko a refusé d’être assisté par les avocats sénégalais qui voulaient se constituer pour lui, d’après des informations de Seneweb.



Les conseils concernés sont Mes Cire Cledor Ly et Abdy Nar Ndiaye. «Apparemment, Branco ne fait confiance qu’aux avocats étrangers, blancs, croient savoir nos informateurs. Le communiqué du ‘Collectif des avocats de Branco’ qui, depuis Paris, dénonce son extradition, en est la preuve.»



Juan Branco risque gros. Malgré le mandat d’arrêt international émis contre lui par le procureur de la République, il était entré sur le territoire national en passant par la Gambie, d’après des informations concordantes. Il avait même pris part à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko.



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, avait révélé que Me Branco avait bénéficié de complicités au Sénégal. Ajoutant que les mis en cause seront arrêtés et traduits en justice.



Dans le cadre de l’enquête sur cette affaire, Me Babacar Ndiaye, avocat du leader de Pastef, et Pape Sow, maire de Sangalkam, ont été arrêtés. Ce dernier est soupçonné d’avoir organisé l’hébergement de Juan Branco dans un hôtel au Lac Rose.