Juan Branco face à la presse à Paris : « J’ai la chance d’être là devant vous »

A peine arrivé à Paris (ce mardi), après une semaine de cavale au Sénégal qui s’est terminée par une arrestation puis une expulsion, Juan Branco remet déjà le couvert. Face à la presse, l'avocat français qui a failli croupir pour de longs « mois voire des années » à la prison de Reubeuss, se réjouit d’avoir pu se tirer d'affaires.





« J’ai la chance d’être aujourd’hui devant vous, alors que tout invitait à, des mois voire des années, qu’on me maintienne enfermé dans la prison de Reubeuss. J’ai cette chance grâce à vous », confie-t-il, remerciant au passage le barreau de Paris dont l’action a été décisive dans sa libération après seulement 24 heures de détention.





Revenant sur les circonstances de ce fou périple, l’avocat soutient avoir bien mesuré les « risques » et confié avoir agi en toute « légalité » pour la bonne cause. « Je sais la responsabilité que j’ai prise en prenant le risque me rendre au Sénégal de façon légale pour défendre mon client », déclare Me Branco prenant le contre-pied des autorités sénégalaises qui évoquaient dans leur arrêté d’expulsion prononcé à son encontre, « une violation de la réglementation sur les conditions d’admission et de séjour des étrangers au Sénégal ».