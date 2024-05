Jugé pour viol : L'ancien chef de service de neurologie du centre hospitalier régional de Ziguinchor acquitté

La chambre criminelle de Ziguinchor a acquitté le médecin D. Ka placé sous mandat de dépôt, il y a un an pour une présumée affaire de viol. Après une année passée en prison, l’inculpé a été acquitté, hier vendredi.



A l’époque, chef du service de neurologie du centre hospitalier régional de Ziguinchor, il a été placé sous mandat de dépôt le 26 Avril 2023 pour tentative de viol, sur une personne en vulnérabilité en raison de son état de santé, ayant entraîné une déficience physique.



La partie civile qui réclamait la somme de 5 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts n'a pas eu gain de cause. La chambre criminelle a émis un avis défavorable sur cette requête de la partie civile.



Le médecin D. Ka, ayant toujours clamé son innocence, selon ses avocats, échappe à la peine de réclusion criminelle et recouvre la liberté.