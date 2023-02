Justice : 4e retour de parquet pour Gaoussou Sonko et Lamine Niang

D'après Me Khoureyssi Ba, le cauchemar continue pour le chauffeur et le garde du corps de Ousmane Sonko.



"Les deux occupants d'un des véhicules du convoi de Ousmane Sonko, arraisonnés et extraits de force avant d'être mis aux arrêts", assure Me Khoureyssi Ba.



L'avocat informe qu'ils sont à leur quatrième retour de parquet. Ainsi, ils passent leur 7e nuit consécutive au violon du commissariat central. Pour rappel, Gaoussou Sonko et Lamine Niang ont été arrêtés le 16 février lors du procès de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko.