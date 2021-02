Justice / Diourbel : Une employée de l'état-civil assène un coup de poing à un prof de maths

Une dame, agent municipal, a blessé un professeur de mathématiques au niveau de l'état-civil de Diourbel. Selon des sources proches de l'enquête, A.F, la victime, était venu à la mairie pour se procurer un papier.Mais suite à un échange de propos aigre-doux, la dame en service à l'état-civil a donné un coup de poing à son interlocuteur. Le professeur a été blessé par la bague de S.W. Le patron de cette dernière a pris sa défense en menaçant de traîner en justice le professeur.Muni d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 04 jours, A.F. a déposé une plainte contre la dame.Convoquée au commissariat central de la localité, S.W. a reconnu les faits. Selon la dame, le professeur l'avait acculé ce jour-là et elle lui a donné un coup de poing. Les collègues de la mise en cause ont conforté ses propos.Après l'enquête préliminaire de la police , le dossier a été transmis au parquet en renseignement judiciaire. Mais le tribunal de grande instance de Diourbel a vidé l'affaire.La dame S.W. a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires. Elle a pris 01 mois assorti de sursis et doit allouer à la partie civile la somme de 200.000 F CFA en guise de dommages et intérêts.