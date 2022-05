Justice internationale : Me Malick Sall appelle à lever les malentendus entre l’Afrique et la CPI

“La Cour Pénale Internationale (CPI) tient sa légitimité de la confiance que les pays lui apportent. La CPI n’est autre que l’incarnation de la combinaison des souverainetés des Etats parties”, selon le ministre sénégalais de la Justice Garde des sceaux. Me Malick Sall s’est exprimé pendant la conférence de Dakar. La rencontre, qui s’est ouverte ce lundi 23 mai 2022 a pour thème : « Cour Pénal internationale et justice nationale dans la lutte contre l’impunité des crimes du statut de Rome et d’autres crimes graves ou connexes : Enjeux défis et perspectives de la coopération et de la complémentarité ». Lors de son allocution, le ministre s’est appesanti sur la perception parfois négative que les Africains ont de la CPI. Il urge, donc, d’après lui à lever les incompréhensions : “La volonté de certains pays africains de se retirer de la Cpi ne milite pas à la consolidation de la justice pénale internationale et devrait amener une introspection pour restaurer la crédibilité de la cour et préserver les droits fondamentaux. Il ne devrait nullement y avoir un quelconque malentendu entre la cour et les pays africains notamment au regard de la souveraineté des Etats et du principe de complémentarité de la cour avec les juridictions nationales”.





En Effet note Me Malick Sall, une lecture de ce qui pourrait être considéré comme un désaccord rampant entre l’Afrique et la cour constitue un préalable nécessaire pour cerner le contour et envisager des solutions. « Les enquêtes menées par la justice internationale sont orientées plus vers l’Afrique que toutes autres régions du monde, estiment certains. Les chiffres actuels de la Cour semblent accréditer ces estimations. Sur les 25 affaires sur lesquelles elle a été saisi en 2018 tous les Etats concernés, 10 au total étaient en Afrique », dit-il. “C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, depuis 20 ans, la cour fait l'objet de critiques. Il est donc nécessaire au regard de son bilan, même si pour l'essentiel ces poursuites sont bien fondées, de la réconcilier avec ses premiers partenaires pour lui permettre de recouvrer sa légitimité ».





« Cette situation conjoncturelle et regrettable ne devrait pas perdurer au regard des efforts consentis de part et d’autres pour en arriver à la création de cette cour » estime le garde des sceaux. À rappeler que 33 pays des 123000 membres du statut de Rome sont du continent africain.