Kaolack-Agression d’un membre de la coalition de Serigne Mboup: Le procureur entre en action

L’agression d’un membre de la coalition And Nawlé de Serigne Mboup ne va pas rester impunie. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Kaolack, Cheikh Dieng, a pris le dossier en main. «A la suite d'un signalement du Commissaire central de Kaolack le 11 janvier 2022 dans la soirée, rapportant un affrontement lié à la compétition électorale et relatif à des faits de coups et blessures et autres violences volontaires dont serait victime un individu identifié, le Parquet de Kaolack a décidé de l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive sur de tels incidents inacceptables», informe-t-on dans un document reçu, ce mercredi 12 janvier.



Selon le maître des poursuites, les investigations porteront sur l'identification et l'interpellation de toute personne dont l'implication sera révélée par l'enquête.



Par ailleurs, le Parquet de Kaolack restera attentif à toute autre forme de réitération de faits similaires.