Kaolack-Agression d’un membre de la coalition de Serigne Mboup : Un individu arrêté

L’affaire n’a pas traîné. Suite à l’ouverture d’une enquête par le procureur de la République de Kaolack, relative à l'agression d'un proche de Serigne Mboup, candidat à la mairie, un parmi les trois suspects identifiés a été arrêté depuis hier, alors que les autres étaient activement recherchés. D’après Libération online, il est en cours de conduite devant le procureur.



«Toutefois, le plaignant, bien que sérieusement malmené et filmé, s'est désisté de sa plainte, après une médiation concluante», confie la source.



En fait, la victime a accusé la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), conduite par Mohamed Ndiaye Rahma.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaolack, Cheikh Dieng, avait reçu un signalement du commissaire central de Kaolack, le 11 janvier 2022 dans la soirée, rapportant un affrontement lié à la compétition électorale et relatif à des faits de coups et blessures et autres violences volontaires dont serait victime un proche du patron de CCBM.



Du coup, le parquet a décidé de l'ouverture immédiate d'une enquête exhaustive sur de «tels incidents inacceptables».