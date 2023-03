Kédougou : Le coordonnateur départemental du Pastef placé sous mandat de dépôt

Déféré au parquet en début d’après-midi, le coordonnateur départemental du Pastef, Abdoulaye Sow, vient d’être édifié sur son sort. Aux termes de son face-à-face avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou, le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire introductif. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les délits d’acte et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, appel à l’insurrection et offense au chef de l’Etat. Une information judiciaire a été ouverte par le juge d’instruction.

Abdoulaye Sow, coordonnateur départemental de Kédougou, va ainsi passer sa première nuit en prison.