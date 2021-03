Kolda : Libération des 13 jeunes arrêtés

Arrêtés dans le cadre des émeutes qui ont émaillé le pays, les 13 jeunes de Kolda sont libres depuis ce matin après leur déferrement au parquet. Ils sont d'obédiences différentes dont Frapp/ Kolda et autres associations. Sankoulé Sagna et ses camarades sont libres au grand bonheur de leurs camarades et familles.