Kolda : Un ASP condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre sur son épouse

Un ASP condamné à 20ans

Pour tentative de meurtre sur sa femme, un agent de sécurité de proximité (Aps) est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la chambre criminelle du tribunal de Kolda. Bassirou Mballo comme c'est de lui qu'il s'agit, avait asséné plusieurs coups de coupe-coupe à sa femme Aissatou Kandé qu'il accuse d'entretenir des relations sexuelles avec d'autres hommes.