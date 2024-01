Kouthia-Amina Poté, jour de vérité

Les Échos du jour informe que le juge correctionnel de Dakar rend, ce mercredi, le verdict du procès opposant les deux anciens animateurs de la TFM, Kouthia et Amina Poté. Cette dernière poursuit l’humoriste pour diffamation et injures.



L’affaire devait être vidée le 10 janvier, la date initialement fixée à l’audience du 22 novembre pour le délibéré du procès. Mais celui-ci a été reporté à cause de la grève du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust).



Le procureur avait requis l’application de la loi. Aminata Poté avait réclamé le franc symbolique.



Kouthia a été trainé devant la justice pour des audio dans lesquels une voix qu’on lui prête traite Amina Poté de lesbienne. Il réfute les accusations, affirmant que la voix en question n’est pas la sienne et que l’affaire est un coup monté par son ex-épouse.