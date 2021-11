L'ancien caïd Bouba chinois et sa femme à la barre pour une bouteille de gin et des poulets

Pour une histoire de bouteille de gin et des poulets, le célèbre ex-caïd Aboubacar Sy alias "Bouba Chinois" soldent leurs comptes devant la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



D’après le quotidien national Le Soleil qui donne l'information, le couple a écopé de trois mois assortis pour coups et blessures volontaires et réciproques.



Les faits remontent au 1 novembre dernier. Ce jour, Bouba Chinois et sa femme, N. Niang, se sont bagarrés à leur domicile à Golf Sud comme des chiffonniers.



D’après le récit de Bouba Chinois, il lui avait acheté une bouteille de gin, mais a refusé qu’elle en vide une deuxième, parce que quand elle boit, elle devient agressive.



Selon son épouse âgée de 45 ans, c’est à cause de deux poulets et non d’une bouteille de gin qu’ils se sont battus. Elle accuse son mari d’avoir volé les 5000 Fcfa qui étaient sur une table.