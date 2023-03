L'audience reprend sans Ousmane Sonko, Me El Hadj Diouf fulmine…

L’audience a repris au tribunal de Dakar sans Ousmane Sonko. Selon un de ses avocats, “il est en train d'être examiné par son médecin”. Les débats se poursuivent, pour l’instant, sans le maire de Ziguinchor.



Une situation qui n'est pas du goût de la partie civile. Me El Hadji Diouf qui s'est constitué ce matin pour Mame Mbaye Niang note que c'est une première et c'est inédit. " Une personne qu'on juge doit être à la disposition du tribunal et non d'un médecin. C'est du jamais vu dans l'histoire de la justice", a-t-il fulminé.



Ousmane Sonko, est jugé ce jeudi, pour diffamation, faux et usage de faux, dans un procès que lui a intenté, le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.