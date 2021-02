L'État de santé de Boubacar Seye est stationnaire

Le président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF) est toujours au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec. Toutefois, un de ses proches, Souleymane Aliou Diallo, rassure sur son état de santé. "Son état de santé est stationnaire. Aujourd’hui, il a fait des examens supplémentaires, et donc nous rendons grâce à Dieu", confie-t-il, à iRadio.S’agissant de la procédure judiciaire, Boubacar Sèye, placé sous mandat de dépôt, devait faire face au Doyen des juges d’instruction (DJI), ce mercredi mais rien n’est pas encore sûr, signale Diallo."J’ai eu un entretien avec lui, et on a fait la situation sur son état de santé. Concernant la procédure judiciaire, il ne m’a fait cas qu’en principe, il doit être entendu par le Doyen des juges. C’est une nouvelle que nous ne pourrons pas confirmer".