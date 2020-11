L'État du Sénégal condamné à payer 50 millions à une Belge

Traîné en justice par une Belge, le Sénégal a été condamné pour détention arbitraire.L'affaire a été jugée devant la Cour de justice de la Cedeao. Laquelle Cour a demandé à l’État de payer à la plaignante, Cathérine Lays, 50 millions Fcfa en guise de réparation et dommages et intérêts.Dans sa plainte, dont Libération a copie, elle déclare avoir contracté un cancer du col de l'utérus durant son séjour carcéral qu'elle considère comme arbitraire.Pour la petite histoire, le parquet de Liège avait demandé l'arrestation de Catherine Lays.Divorcée, elle avait enlevé ses deux enfants pour s'enfuir au Sénégal.Le 5 janvier 2016, alors qu'elle se trouvait au Sénégal depuis 6 mois, elle était condamnée par défaut devant la Cour d'appel de Liège à un an de prison ferme pour non-présentation de l'enfant qu'elle avait eu avec le joueur de football Mathieu Cornet.Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, elle avait été appréhendée, le 18 janvier, à Dakar, où elle a passé près de huit mois en prison avant d'être extradée vers la Belgique en août 2016.