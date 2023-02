L'imam jet-setteur, Cheikh Ahmed Cissé est libre

L'imam jet-setteur Cheikh Ahmed Cissé est libre. Il était interpellé depuis le mois dernier par les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité ( DSC). Son arrestation fait suite à une plainte de Jamra, après qu’il a demandé qu’on distribue des capotes dans les mosquées.





Connu pour ses gros mots, Cheikh Ahmed Cissé, l'imam, jet-setteur avait dans une sortie virulente, devenue virale, déclaré que ce serait une bonne chose que les imams distribuent des capotes dans les mosquées. Des propos qui n'avaient pas manqué de soulever l'ire de l'Ong Jamra.