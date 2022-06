L'instituteur escroque 9 ordinateurs à un commerçant

Trois mois de prison ferme et une amende de 1,5 million de FCfa. C'est la peine infligée à Mamadou Diallo qui a été reconnu coupable, hier, du délit d'escroquerie au préjudice du commerçant Ousseynou Touré.



Usant de subterfuges, rapporte le quotidien L'AS dans sa parution de ce mardi, le mis en cause avait réussi à se faire remettre neuf (9) ordinateurs (8 à 140 000 F Cfa l'un et l'autre à 100 000 F Cfa portables par le commerçant.



Attrait au Tribunal des flagrants délits de Dakar, Mamadou Touré a reconnu à moitié les faits qui lui sont reprochés. Dans son verdict, le Tribunal a déclaré coupable l'instituteur à l'école Mikado et l'a condamné à trois mois de prison.