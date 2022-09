L’avocat Patrick Kabou confirme la plainte du député Alphonse Mane Sambou

Patrick Kabou confirme la plainte du député Alphonse Mane Sambou

Après l’annonce d’une plainte par l’honorable député Alphonse Mané Sambou contre le journaliste Madiambal Diagne, Me Patrick Kabou confirme le dépôt dans les plus brefs délais…





«Bonjour. Comme annoncé par notre client, l’honorable député docteur Alphonse Mané Sambou sur sa page Facebook, une plainte sera déposée dans les plus brefs délais contre des individus identifiés qui assimilent sa personne à des responsables et membres du MFDC», renseigne-t-il. La stigmatisation et l'utilisation de l'ethnie sont des actes et faits intolérables dans une démocratie. Les dénoncer est un devoir pour tous. — Patrick KABOU (@patrick_kabou) September 16, 2022









Dans des tweets sur sa page, l’avocat confirme la plainte de son client et explique ceci : «La stigmatisation et l'utilisation de l'ethnie sont des actes et faits intolérables dans une démocratie. Les dénoncer est un devoir pour tous», sermonne l'avocat.