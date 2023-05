L’ex-capitaine Seydina Oumar Touré, à la barre: « Les procès-verbaux ont été modifiés »

L’ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré a été appelé, ce mardi 23 mai, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar à titre de témoin dans l'affaire de viols répétitifs et menaces de morts opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.





Lors de l’enquête préliminaire, il a affirmé avoir écouté sans contrainte les personnes concernées. «Adji Sarr était assistée par un avocat. Ndèye Khady Ndiaye était entendue à titre de témoin. Toutefois, il lui a été notifié son droit d'avoir un avocat mais elle voulait poursuivre son audition », a précisé Seydina Oumar Touré.





L'officier de police judiciaire (OPJ), s'est ensuite rendu au niveau de Sweet Beauté. « Quand je suis arrivé au Salon, je recherchais à prouver une possibilité de viol. Si la pièce était aussi hermétique pour qu'on puisse violer quelqu'un à l'intérieur. Le décor était normal pour effectuer un massage. Je suis officier de police judiciaire, mais je ne peux pas qualifier de lieu de débauche le salon simplement parce qu'il y avait une lumière rouge », dit-il. Et de préciser : «j'ai fermé des lieux de débauche, j'ai arrêté des prostituées mais quand on écoute Ndèye Khady Ndiaye, on ne pense pas qu'elle puisse faire ça ».