L’ex-épouse de «Diop Iseg» en prison

Aïssatou Seydi dort depuis hier, mardi 22 mars, au camp pénal de Liberté 6. L’ex-épouse de Mamadou Diop («Diop Iseg») a été envoyée en prison par le juge du 8e cabinet. Celui-ci a décerné contre elle un mandat d’arrêt.



D’après le quotidien Libération, qui donne l’information dans sa livraison de ce mercredi, il est reproché à Aïssatou Seydi d’avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire.



L'ex-épouse de Mamadou Diop a été inculpée pour faux et usage de faux dans le cadre de l’affaire de la maison qui l’opposait à ce dernier. «Diop Iseg» a été expulsé de la demeure et, récemment, la Cour d’appel a confirmé cette décision, rappelle Libération.



L’arrestation d'Aïssatou Seydi a mis son avocat dans tous ses états. «Je vais tenir un point de presse pour revenir amplement sur le fonctionnement de la justice dans cette affaire», a annoncé dans les colonnes du journal Me Ousmane Sèye.