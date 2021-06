L’ordre des avocats réagit : «Nous ne recevons pas en notre sein des récalcitrants !»

En quittant la magistrature pour rejoindre le barreau du Sénégal, Djiby Seydi et Dionwar Souaré ont été présentés à l’opinion publique comme étant des juges «récalcitrants».





Que nenni ! Selon le secrétaire général de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Ibrahima Ndiéguène, les nouvelles recrues n’ont pas été poussées à la démission parce que non-satisfaites du fonctionnement de leur corporation.





Ainsi, lors de la cérémonie de prestation de serment des deux nouveaux avocats, ce lundi 24 juin, devant la Cour d’appel de Dakar, Me Ndiéguène a déclaré : «Nous ne recevons pas en notre sein des récalcitrants ! C'est à la suite de bons et loyaux services que Djiby Seydi et Amadou Dionewar ont quitté la magistrature. On a reçu un témoignage éloquent, lorsque nous avons reçu leurs dossiers. Ils viennent avec la bénédiction de la juridiction.» Ceci, pour mettre fin à la polémique.





Sur ce, la robe noire a encouragé et donné des conseils à ses nouveaux confrères. «L'avocat ne doit pas avoir une conduite indigne. Un avocat doit être digne. Être avocat, c'est être digne», a laissé entendre le secrétaire général de l’Ordre des avocats.